État des lieux dans les ministères et relance économique: Les instructions du président de la République au Premier ministre

Après sa nomination en tant que Premier ministre pilotant l’action du gouvernement, Ousmane Sonko va se pencher sur les urgences déclinées par le chef de l’Etat. Bassirou Diomaye Faye a demandé au chef du gouvernement de procéder à une revue générale des programmes et projets, du capital humain. Notamment, les audits des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère.



Ousmane Sonko va également faire la situation générale des finances publiques conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, de la coopération internationale ( faire l’état de toutes les conventions de financement signées) et des Partenariats Public- Privé. Il faudra aussi, pour le gouvernement 1 du régime actuel, engager, sans délai, avec le secteur privé national, « la mise en œuvre d’une politique hardie de relance de l’économie nationale ». La quatrième instruction du chef de l’Etat concerne le chargement du référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du « Projet » qui devra prendre son envol.







Le président de la République, instruit le Premier ministre à préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l’agenda d’adoption proposé par chaque ministère.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Etat-des-lieux-dans-les-...

