État-major de l’armée de Terre : Souleymane Kandé remplacé par le Général Magatte Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Le Général Souleymane KANDE a été affecté en Inde en tant qu’attaché militaire à l’ambassade du Sénégal à New Delhi. Il a été remplacé par le Général Magatte NDIAYE au commandement de l’état-major de l’Armée de terre. Mais, selon le journal Le Quotidien, le Général KANDE pourrait ne pas rejoindre son poste. Car, il a décidé d’attaquer le décret du Président Diomaye Faye le nommant dans ses nouvelles fonctions. Il va «se pourvoir auprès de la Cour suprême pour faire casser» l’acte du chef de l’État, révèlent nos confrères. La source indique que le général Kandé assimile sa nouvelle affectation à «une humiliation, qui sonnerait à la limite comme une sanction». «Ce qui, dans son cas, ne se justifie en rien. Tous les éléments de l’armée de terre sont au diapason de leur chef», complète Le Quotidien. Le général Magatte NDIAYE, qui prend sa place, était jusqu’à sa nomination inspecteur des armées et des opérations à l’Inspection générale des Forces armées (IGFA). Il était le commandant de la Force d’intervention de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG), qui permit à Adama BARROW de prendre le pouvoir après que Yaya Jammeh a refusé d’accepter sa défaite à la présidentielle de décembre 2016. Le nouveau chef de l’armée de terre a servi aussi en Guinée-Bissau, au Burundi, au Darfour et au Mali, notamment.



