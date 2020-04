Etats-Unis: 7 Sénégalais morts du coronavirus, 2 dans un état grave La pandémie du coronavirus qui fait des ravages aux Etats-Unis, n’épargne pas les Sénégalais. Et pour cause, 7 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19 dans le seul Etat de New-York, selon Sadio Barry, le président de l’Association des Sénégalais aux USA, qui s’est prononcé sur la Rfm. Selon la même source, 2 seraient dans un état assez grave et 15 autres sont actuellement hospitalisés. Plus de 7000 morts ont été comptabilisés à New-York, selon les derniers chiffres.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Avril 2020 à 08:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos