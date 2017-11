Etats-Unis - Cheikh Tidiane Gadio libéré, mais assigné en résidence surveillée au Maryland

Cheikh Tidiane Gadio retrouve les siens après avoir passé 10 jours derrière les barreaux. L’ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais qui faisait face hier, au juge a obtenu une mise en liberté sous caution. Il va quitter le centre de détention pour aller en résidence surveillée dans sa résidence du Maryland, sur la côte est américain.



Cheikh Tidiane Gadio a encore dormi en prison lundi soir 27 novembre, mais dès que les détails techniques seront réglés, il rejoindra son logement du Maryland, où il sera en résidence surveillée, notamment via un contrôle par GPS, selon RFI.



Les représentants du gouvernement américain n’ont en effet, pas réussi à convaincre le juge des risques de voir s’échapper l’ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais.



« Il dispose des ressources suffisantes pour tenter de s’enfuir. Il n’a pas de lien fort avec les Etats-Unis. Les ramifications internationales du dossier dépassent sa personne », ont-ils notamment plaidé, en vain.



La défense a elle rappelé que Gadio était un résident légal et régulier dans le pays, et qu’il avait collaboré après son interpellation. Surtout, elle a martelé qu’il comptait bien se défendre et laver son honneur. Insistant sur les liens forts entre Dakar et Washington.



Dans la salle, un ancien ambassadeur aux Etats-Unis, l’actuel consul général du Sénégal, et une quinzaine d’autres personnes étaient venus soutenir l’accusé.



Certains ont été pris à témoin pour démontrer sa respectabilité, d’autres l’ont sans doute aidé à apporter la garantie d’un million de dollars qu’il ne se soustrairait pas à la justice.



Cheikh Tidiane Gadio a été arrêté à New York et présenté à un juge qui a ordonné sa détention. Il est accusé d’avoir versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad dont le président Idriss Deby, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.