Etats-Unis : David Malpass officiellement nommé président de la Banque mondiale (BM).

Ce sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires internationales, âgé de 62 ans, est connu pour avoir blâmé devant le Congrès en 2017 la Banque mondiale de «continuer à prêter d'importantes sommes d'argent à des pays» comme la Chine, pourtant deuxième puissance économique mondiale.



Depuis sa création en 1944, un Américain a toujours été nommé à la tête de la Banque mondiale et un Européen à la direction du Fonds monétaire international (FMI) selon un partage des rôles de plus en plus contesté par les pays émergents.