États-Unis: Donald Trump confirme la vaste expulsion de sans-papiers ce week-end

Donald Trump avait déjà annoncé sur Twitter il y a plus d’un mois, l’interpellation imminente de milliers de clandestins. Il avait finalement renoncé à l’opération devant les réticences des agents de l’immigration, qui dénonçaient un manque de moyens et des structures d’accueil saturées.



Cette fois, le président a même donné la date du début de ces arrestations massives. « C’est une opération majeure. Elle commencera dimanche. On va interpeller des milliers de personnes, en particulier des membres des gangs. Donc on cherchera spécifiquement de mauvais éléments, mais on cherchera aussi les gens qui sont entrés dans ce pays illégalement. Ils ont transgressé les règles, ils doivent partir », a déclaré Donald Trump.



Selon la presse, dix grandes villes américaines seront visées par les opérations de police. Les démocrates dénoncent des rafles inhumaines et inutiles, qui n’ont pour résultat que de semer la terreur dans la communauté immigrée.













RFI