Etats-Unis: Donald Trump veut «stopper le délire transgenre», une fois revenu à la Maison Blanche

Le président élu a annoncé, dimanche 22 décembre 2024, vouloir arrêter le «délire transgenre» dès son premier jour à la tête des Etats-Unis, en janvier, dans une nouvelle salve du républicain contre les droits de la communauté LGBT+.



Effarante priorité. Dès l’investiture le 20 janvier, « je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, exclure les transgenres de l’armée et les exclure des écoles primaires, des collèges et des lycées », a martelé Donald Trump, dimanche 22 décembre. « La politique officielle des Etats-Unis sera qu’il n’y a que deux genres, homme et femme », a poursuivi le vainqueur de la présidentielle du 5 novembre, devant une foule de jeunes conservateurs réunis à Phoenix, dans le sud-ouest du pays.