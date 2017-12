Etats-Unis - Enquête sur les ingérences russes: Michael Flynn plaide coupable

Durant la campagne, il a beaucoup influencé Trump. C’est lui qui était à l’avant pour le rapprochement avec la Russie. On voit qu’aujourd’hui, justement cela le rattrape. Flynn a été conseiller à la Sécurité nationale pendant presque un mois. C'est donc le premier membre du gouvernement Trump qui est inculpé. C’est vraiment un coup de tonnerre. Donald Trump et la Maison Blanche vont être obligés de changer de stratégie de défense publique. Pourquoi ? Parce que jusqu’ici Donald Trump parlait d’un complot contre lui, d’une enquête qui n’était fondée sur rien, sinon sur des racontars de démocrates jaloux de la victoire contre Clinton. Désormais, on ne peut plus argumenter cela. Il n’y a pas de complot puisque Flynn lui-même se reconnaît coupable de mensonges et sur des faits relatifs directement à la Russie. On voit cependant que la Maison Blanche a déjà commencé à adapter sa stratégie, elle dit maintenant : "oui, Flynn était un menteur et c’est bien pour ça que le président l’a renvoyé en février 2017". Et donc cela va être désormais la ligne de défense. Mais elle paraît fragile face au choc que représente cette inculpation de Flynn et surtout son accord de coopération avec Mueller.