Etats-Unis : Inquiétude autour de l’état de santé du président Trump

L’état de santé du président Donald Trump suscite, depuis dimanche 14 juin, des interrogations au sein de l’opinion américaine. En effet, le jour de ses 74 ans a monté des signes flagrantes de fatigues, lors d’un discours à l’académie militaire de West Point. Ce, au point de connaître quelques difficultés sur la rampe d’accès, descendue à petits pas précautionneux.



Selon des médias américains, Trump aurait même eu recours à ses deux mains pour pour porter un verre d’eau à ses lèvres, et avait des difficultés à prononcer correctement le nom du général Douglas Mac Arthur, héros de la Seconde Guerre mondiale.



Ainsi, dans la nuit du samedi, le président Trump a tenté d’apporter des explications sur son état : La rampe d’accès à l’estrade de West Point était « très longue et raide, n’avait pas de rambarde et, surtout, était très glissante », a-t-il expliqué sur Twitter.



A l’en croire, il a adopté la rampe par prudence pour ne pas tomber et donner l’occasion aux médias de se moquer de lui, rapporte France24.