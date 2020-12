Etats-Unis : Joe Biden et son épouse ont été vaccinés contre le Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 00:29 | | 0 commentaire(s)|

Alors que les Etats-Unis continuent à vacciner leur population, le président élu, Joe Biden, 78 ans, a reçu en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin contre le Covid-19, lundi 21 décembre. L'injection du vaccin Pfizer, le premier des deux remèdes déjà autorisés aux Etats-Unis, s'est déroulée dans un hôpital de Newark, dans son Etat du Delaware. La future Première dame américaine Jill Biden a aussi reçu la première dose du vaccin lundi, selon l'équipe de transition.



« Je suis prêt », a dit le dirigeant démocrate qui portait un masque noir, après avoir relevé la manche gauche de son pull. « Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter », a dit le futur président juste après l'injection. « J'ai hâte de recevoir la seconde dose ! »



Cela va prendre du temps

Il a remercié « les scientifiques et les gens qui ont rendu cela possible », ainsi que « les travailleurs en première ligne ». « De vrais héros », a-t-il lancé, tout en rendant aussi hommage, une fois n'est pas coutume, à l'administration sortante de Donald Trump pour sa contribution dans la mise au point des vaccins. La future vice-présidente, Kamala Harris, sera elle vaccinée la semaine prochaine, avait dit vendredi l'équipe de transition.





Joe Biden a aussi prévenu que les premières vaccinations n'étaient « qu'un début ». « Cela va prendre du temps », et « entre-temps, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j'espère que les gens vont écouter les experts », a-t-il ajouté, appelant une fois de plus à porter un masque et à pratiquer la distanciation physique pendant la période des fêtes de fin d'année. « Et si vous n'avez pas besoin de voyager, ne voyagez pas », a-t-il martelé.



Plus de 318 000 décès aux Etats-Unis

Joe Biden sera, lors de sa prise de fonctions le 20 janvier, le président américain le plus âgé de l'histoire. Il devrait d'ici là avoir reçu la seconde dose du vaccin nécessaire pour octroyer l'immunité. Le démocrate, qui a affiché durant sa campagne et depuis son élection en novembre un strict respect des règles sanitaires, a promis de faire de la lutte contre la pandémie sa première priorité, avec une campagne sans précédent de vaccination mais aussi la défense vigoureuse du port du masque.



Le vice-président sortant Mike Pence a été vacciné vendredi, également en public, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Congrès américain. En revanche, Donald Trump, en fonctions jusqu'au 20 janvier, n'a pas encore annoncé de date pour sa vaccination. Le président sortant a eu le Covid-19 début octobre, et a dû être hospitalisé pendant trois jours. Depuis, il a dit à plusieurs reprises se considérer « immunisé », même s'il a assuré qu'il se ferait vacciner le moment venu.



Le milliardaire républicain est critiqué pour avoir minimisé la pandémie et pour être resté largement silencieux, ces dernières semaines, au sujet du bilan du coronavirus aux Etats-Unis qui ne cesse de battre de tristes records. Le pays est le plus endeuillé au monde par le Covid-19, avec plus de 318 000 décès.





Source : https://www.dakarposte.com/Etats-Unis-Joe-Biden-et...

