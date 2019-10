Etats-Unis : L’OMC autorise une sanction de 7,5 milliards $ contre l’UE

L’Organisation mondiale du commerce a autorisé les Etats-Unis a imposé une sanction de 7,5 milliards $ sur les importations européennes. Ce, en raison des subventions illégales que l’Union européenne a accordé à la compagnie Airbus.



Ainsi, en plus des avions et des équipements Airbus, Washington envisage de surtaxer les fromages, les vins, les alcools forts, mais aussi les fruits et les vêtements venus d’Europe, rapporte rfi.fr.