États-Unis : L'ancien président Jimmy Carter est mort Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 01:43

L'ancien président des États-Unis d'Amérique et prix Nobel de la Paix, Jimmy Carter, est décédé. Démocrate, il fut président des États-Unis entre 1976 et 1981. Après son départ de la Maison-Blanche, il est retourné dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, jusqu'à sa mort à l'âge de 100 ans. Son fils, cité par les médias américains, a informé de la triste nouvelle. Jimmy Carter était le président américain vivant le plus âgé.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Etats-Unis-L-ancien-preside...

