Etats-Unis : La Cour suprême autorise Trump à utiliser des fonds du Pentagone pour son mur

Dans une victoire importante pour Donald Trump, la Cour suprême lui a accordé vendredi 26 juillet le droit d'utiliser 2,5 milliards de dollars du budget de l'armée, pour construire 100 km supplémentaires de mur à la frontière avec le Mexique, en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique.

Donald Trump s’en est aussitôt félicité sur Twitter : « Woaou ! Grande VICTOIRE sur le mur. »



Car c’est indéniablement une victoire pour lui. Début 2019, prenait fin 35 jours de « shutdown » de l’administration à cause de l’opposition du congrès d’allouer des fonds pour la construction de ce mur. Cette fermeture partielle du gouvernement n’avait pris fin qu’avec un accord de 1,4 milliard de dollars pour la sécurité frontalière, mais rien pour un mur.



La bataille judiciaire n’est pas terminée, menée notamment par des groupes de défenseurs des libertés civiles et de l’environnement. Toutefois, avec cette décision de la Cour suprême, le gouvernement va pouvoir commencer à utiliser les 2,5 milliards de fonds du Pentagone pour le mur.



Depuis son entrée en fonction, Donald Trump n’a pas fait construire la moindre barrière à la frontière, comme il l’avait promis lors de sa campagne de 2016.













