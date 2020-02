États-Unis : La chanteuse Erykah Badu va sortir un parfum fabriqué avec l’odeur de son v*gin

«Badu’s P» est le deuxième produit parfumé au vagin à faire la «Une» cette année. Le mois dernier, l’actrice Gweneth Paltrow a mis en vente, sur son blog The Groop Lab, une bougie baptisée «This Smells Like My Vagina (ça sent comme mon vagin)»

Erykah Badu, quatre fois gagnante d’un Grammy, a déclaré à 10 magazines que le parfum sera vendu sur son site de vente en ligne, Badu World Market, qui sera ouvert le 20 février prochain.



La chanteuse de «On & On, 48 ans, a déclaré que le parfum avait été créé avec ses vieux sous-vêtements.



«J’ai pris beaucoup de paires de mes culottes, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai brûlées», a déclaré Badu au magazine 10. «Même la cendre en fait partie.»



Dans un tweet de 2014, Badu avait révélé le « secret » de sa douce odeur vaginale. «Mesdames… Pour une douce odeur vaginale, je bois souvent des canneberges crues.»