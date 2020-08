Etats-Unis : Mort de Robert Trump, frère du président Donald Trump, à l’âge de 72 ans Robert Trump, le frère cadet de Donald Trump est décédé samedi 15 août à New York. Il avait été hospitalisé en urgence et se trouvait dans un état sérieux à cause d’une grave maladie. Le président des États-Unis lui avait rendu visite la veille à l’hôpital.

Le clan Trump est en deuil. Robert, le petit frère de Donald Trump est mort samedi 15 août. Âgé de 72 ans, il était hospitalisé depuis quelques jours dans un état très préoccupant.

Gravement malade, il avait reçu la visite du président américain la veille. À sa sortie de l’hôpital, vendredi 14 août, Donald Trump n’avait pas caché la gravité de la situation : « Il vit un moment difficile ». Il avait également rappelé lors d’un point presse sa proximité avec Robert Trump, de deux ans son cadet : « J’ai un frère merveilleux. Nous avons une excellente relation depuis longtemps, depuis le premier jour, donc cela fait longtemps ».



La nouvelle du décès de Robert Trump a été annoncée dans un communiqué par le président des États-Unis : « C’est avec le coeur lourd que j’annonce que mon merveilleux frère, Robert, est mort paisiblement cette nuit. Il n’était pas seulement mon frère, il était mon meilleur ami. Son souvenir vivra toujours dans mon coeur. Robert, je t’aime. Repose en paix ».



C’est aussi Ivanka Trump, nièce du défunt, qui lui a rendu un touchant hommage sur les réseaux sociaux : « Oncle Robert, nous t’aimons. Tu seras dans nos coeurs et nos prières, toujours ».



Après la mort de Robert, Donald Trump n’a plus aucun frère, l’aîné de la fratrie, Fred Jr. étant décédé en 1981. Le président des États-Unis a toujours deux soeurs, Maryanne et Elizabeth. Né en 1948, Robert Trump a lui aussi oeuvré dans le monde des affaires, mais dans l’ombre de Donald.



Membre de la Trump Organization, il était l’un des cadres les plus influents de la société du président américain. Dernièrement, il avait également tenté de protéger Donald Trump en tentant de faire interdire la sortie d’un livre jugé embarrassant, écrit par Mary Trump.

