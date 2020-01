Etats Unis : Première visite officielle de Amadou François GAYE, Directeur des Sénégalais de l’Extérieur

Atom 0.3by Bitimrew Press / 7h // keep unread // hide



Première visite officielle du nouveau Directeur Général de l’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur, Monsieur Amadou François GAYE, aux USA. Après une séance de travail avec notre Consul Général à New-York, Monsieur El Hadji Ndao, il a rendu plusieurs visites de courtoisie à la communauté sénégalaise pour s’enquérir de leurs préoccupations.



En outre, il a tenu à transmettre les voeux de nouvel an de Monsieur Moise Sarr, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Alioune Sarr NDIAYE – wabitimrew