Etats Unis-Sénégal : Trump salue le leadership de Macky Sall et réitère son engagement à renforcer la coopération

Donald Trump, recevant les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, a réitéré la disponibilité du gouvernement américain à travailler au renforcement de la coopération entre les deux pays, afin de contribuer à la réussite de la mission de son homologue Macky Sall, dont il a salué le leadership.



"Le président Donald J. Trump a (…) salué le leadership du président Macky Sall et a aussi remercié l’ambassadeur [sénégalais] tout en l’assurant de la disponibilité de son gouvernement à l’aider dans la réussite de sa mission, pour un renforcement de la coopération entre les deux pays", lit-on dans un communiqué reçu de l’ambassade du Sénégal aux Etats-Unis.



Le nouvel ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis, Mansour Elimane Kane, a présenté mardi dernier ses lettres de créance à Donald Trump.



Selon le texte, M. Kane a évoqué "les directives du chef de l’Etat, Macky Sall", qui lui a confié la mission de "veiller au renforcement de la coopération économique entre les deux pays".



Macky Sall a également demandé à Mansour Elimane Kane d’"inciter le secteur privé américain à participer aux projets de développement économique et social du Sénégal", selon la même source.



Elle ajoute que le chef de l’Etat sénégalais a aussi appelé M. Kane à "mettre en œuvre des initiatives qui vont consolider la collaboration entre les autorités des deux pays dans toutes les instances, pour le renforcement de la sécurité mondiale".



Avec APS





















