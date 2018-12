Etats-Unis - Sexe, mensonge et assurance-vie: elle organise le meurtre de son mari et épouse son... Une femme a été déclarée coupable du meurtre de son mari en 2000. Elle avait organisé le crime avec le meilleur ami de la victime, qu’elle a ensuite épousé.





Un crime sur fond d’infidélité et d’assurance-vie. Denise Williams a été déclarée coupable la semaine dernière du meurtre avec préméditation de son mari Mike. Elle est de retour ce mardi devant la justice pour les audiences concernant sa future peine, rapporte WFSU.



C’est le 16 décembre 2000 que tout a basculé. Ce jour-là, Mike Williams se prépare à aller à la chasse aux canards sur le lac Seminole, en Floride. L’homme de 31 ans a prévu cette activité de longue date et pense revenir ensuite à la maison pour passer le week-end avec sa femme. Mais Mike n’est jamais revenu. Son bateau est retrouvé le lendemain. A l’époque, l’enquête se dirige vers la piste accidentelle. Les autorités pensent que le père de famille est tombé de son embarcation et que son corps a été avalé par les alligators.



La rupture des deux amants a provoqué leur chute



Pendant 17 ans, Denise Williams garde le secret : elle a en réalité tué son mari, avec l’aide du meilleur ami de celui-ci, Brian Winchester. Les enquêteurs établissent un mobile. Denise et Brian entretenaient en fait une relation extra-conjugale et rêvaient en plus de toucher l’argent de ses trois assurances-vie. Après la mort de Mike, le couple d’amants a ainsi empoché près de deux millions de dollars. En 2005 d’ailleurs, Denise et Brian se sont mariés, mais c’est leur rupture, en 2016, qui a provoqué leur chute.



Après s’être aimés et avoir gardé le sordide secret pendant si longtemps, la folie amoureuse a laissé place à la haine, au point qu’en 2017, Brian a plaidé coupable de l’enlèvement – sous la menace d’une arme - de son ex-femme. Il est condamné à 20 ans de prison pour ces faits.



Alors que l’étau se resserre, il passe un accord avec la justice : ses aveux contre une immunité dans le meurtre de Mike. Il reconnaît alors avoir poussé son meilleur ami par dessus bord et lui avoir tiré une balle dans la tête parce qu’il ne se noyait pas. Il a ensuite caché le cadavre, dont les restes ont été découverts l’an passé. Lors de son procès pour le kidnapping de son ex, il a expliqué avoir tué Mike pour pouvoir vivre son amour avec Denise et a raconté avoir prémédité le crime avec elle.



C’est le 14 décembre que Denise a été déclarée coupable de meurtre. Le procureur a expliqué que même si elle n’avait pas appuyé sur la gâchette, elle était coupable de la mort de Mike, tout autant que Brian. C’est notamment elle qui a poussé son premier mari à organiser cette partie de chasse aux canards. «Il n’y a pas d’aveux, pas de preuves physiques, rien», ont répondu les avocats de Denise. Elle encourt la prison à vie.



















Paris Match

