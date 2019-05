Accueil Envoyer Partager sur facebook États-Unis: Trump décore Tiger Woods de la médaille de la Liberté Rédigé par La rédaction de leral.net le 7 Mai 2019 à 13:33 Le golfeur Tiger Woods a été décoré à la Maison Blanche de la médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine accordée aux civils, remise à la discrétion du président. Une récompense accordée au champion, après sa victoire dans le Masters d’Augusta le mois dernier et son grand retour au plus haut niveau.

Tiger Woods est l’un des rares athlètes noirs américains qui accepte de s’afficher avec le président. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont joué au golf ensemble à plusieurs reprises et le champion s’est même lancé en affaires avec Donald Trump en 2014 dans le cadre d’un projet à Dubaï.



C’est d’ailleurs la première fois que la prestigieuse médaille de la Liberté est remise par un président à l’un de ses partenaires commerciaux. Mais c’est avant tout l’athlète que salue Donald Trump. « Vos succès spectaculaires sur les parcours de golf, votre triomphe sur l'adversité physique, votre volonté implacable de gagner, gagner, gagner… Ces qualités incarnent l'esprit américain, celui qui défie les limites et aspire toujours à la grandeur », a affirmé le président américain.



Visiblement ému, le golfeur a notamment eu une pensée pour ses parents. « Mon père n’est plus là mais ma mère est ici. Je t’aime maman », a lancé Tiger Woods.



Donald Trump est un fanatique de golf. Il possède 19 terrains et a passé 173 jours à jouer au golf depuis son arrivée à la Maison Blanche. Selon un ouvrage publié le mois dernier, le président n’hésite pas à s’affranchir des règles. Le livre écrit par un journaliste sportif s’appelle : Tricheur en chef.



