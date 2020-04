Etats-Unis:Trump ne limogera pas le Dr Fauci, expert de la cellule de crise

"Les spéculations médiatiques sont ridicules, le président Trump ne va pas limoger le docteur Fauci", a indiqué à l'AFP Hogan Gidley, porte-parole de la Maison Blanche.

"Le Dr Fauci a été et reste un conseiller de confiance du président Trump", a-t-il ajouté.

Le milliardaire républicain a retweeté dimanche un message contenant la mention #FireFauci, "Virez Fauci", alimentant les spéculations sur son mécontentement vis-à-vis de cet expert très apprécié des Américains et qui met inlassablement en garde contre les dangers d'un déconfinement trop rapide.

La polémique intervient à un moment crucial, au moment où Donald Trump martèle qu'il s'apprête à prendre la décision "la plus importante de sa vie" sur une éventuelle réouverture de l'économie.

Après un demi-million de cas recensés, le rythme des contaminations semble se stabiliser aux Etats-Unis qui "s'approchent du pic", selon Robert Redfield, directeur des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

AFP