Etats Unis : Trump nomme un concepteur de sac à main comme Ambassadeur dans ce pays africain

Le président Trump a décidé de nommer la conceptrice de sac à main Lana Marks, au poste d’ambassadeur des Etat-Unis en Afrique du Sud.



A en croire la Maison-Blanche, la nomination de Lana Marks n’est pas fortuite. C’est « une créatrice de sacs à main de luxe, est née en Afrique du Sud et parle afrikaans et xhosa, a déclaré la Maison Blanche ».



Pour rappel, la firme Marks propose des sacs à main pouvant atteindre 20 000 dollars (11,9 millions Fcfa) qui sont devenus les favoris pour des célébrités comme Oprah Winfrey, Kate Winslet et Madonna, rapporte africanews.com.