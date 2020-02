Accueil Envoyer Partager sur facebook Etats Unis: Trump refuse de serrer la main de Pelosi, elle déchire son discours Rédigé par La rédaction de leral.net le 6 Février 2020 à 11:25 La chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a manifesté de façon spectaculaire mardi son désaccord avec Donald Trump en déchirant sa copie de son discours prononcé devant le Congrès.

Alors que le président américain venait d'achever son discours sur l'état de l'Union, Mme Pelosi qui était, suivant la tradition, debout derrière lui à côté du vice-président Mike Pence, a ostensiblement pris le document disposé devant elle et l'a déchiré.



Pelosi se justifie: “C’était la chose la plus courtoise à faire”

A la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle avait eu ce geste, elle a lancé une réponse sybilline: "parce que c'était la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives".



La Maison Blanche a réagi en déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi symboliquement "déchiré" un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un bébé qui a survécu après être né prématuré à seulement 21 semaines de grossesse, ou encore la famille de Kayla Mueller, tuée par les jihadistes du groupe Etat islamique en Syrie -- autant d'invités qui étaient dans les travées du Congrés et que Donald Trump avait cités dans son discours.



Trump met un vent magistral à Pelosi

Le rendez-vous institutionnel annuel devant la Chambre des représentants et le Sénat au grand complet avait commencé par une autre scène qui résume la division de la classe politique américaine: Donald Trump avait évité la main tendue de Nancy Pelosi, en rupture avec les usages.



Et la présidente de la Chambre a plusieurs fois secoué la tête pour marquer sa désapprobation durant le discours, pendant que le camp démocrate restait assis et de marbre face aux standing ovation républicaines.



