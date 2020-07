Etats-Unis : Trump renonce à priver de visas les étudiants étrangers

Le président Trump qui avait décidé de ne pas accordé de visas aux étudiants étrangers dont les cours resteraient virtuels à la rentrée universitaire pour cause de pandémie, a fait marche arrière.



En effet, le président américain a renoncé à sa décision après que celle-ci ait été attaquée en justice par les universités de Harvard et du MIT, avec le soutien de nombreuses autres universités, syndicats d’enseignants et près de 20 États américains.



Lors d’une audience, le juge a expliqué que « les parties sont arrivées à une solution (…) le gouvernement a accepté d’annuler la décision », rapporte rfi.fr.