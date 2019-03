Etats-Unis : Un basketteur sénégalais arrêté… et menacé d’expulsion

Issa Thiam, un basketteur sénégalais a été arrêté aux Etats-Unis puis libéré sous caution. Le jeune homme aurait violenté une femme qu’il a sérieusement amochée, selon Libération. Qui souligne qu’il a été suspendu par son club des Rutgers et son passeport confisqué.



Pis, d’après le journal, le ministère de la Justice a ordonné son expulsion du pays. Une audience est prévue dans ce sens, le 5 avril prochain.

