Etats-Unis: Un bombardier de la Seconde guerre mondiale s'écrase, plusieurs morts

Un bombardier de la Seconde guerre mondiale avec 13 personnes à bord s'est écrasé ce mercredi sur un aéroport du Connecticut, au nord-est des Etats-Unis, dans un accident qui aurait fait plusieurs morts et blessés graves, selon la police et des médias locaux.



Le bombardier, un B-17, s'est écrasé vers 10 heures du matin mercredi (14H00 GMT) à l'aéroport de Bradley International, alors qu'il essayait d'atterrir, a indiqué dans un tweet la Federal Aviation Administration, l'agence qui supervise le trafic aérien américain, précisant que l'appareil était piloté par des civils et non des militaires.



L'avion transportait 13 personnes, 10 passagers et trois membres d'équipage, a indiqué une porte-parole de la police de l'Etat du Connecticut. Une personne au sol a également été impliquée dans l'accident, a-t-elle ajouté. Elle a ajouté ne pouvoir donner aucun bilan dans l'immédiat.



La cause de l'accident n'est pas encore connue



Un porte-parole de l'hôpital de la ville de Hartford, située à 25 km au sud de l'aéroport, a indiqué que son établissement avait accueilli six blessés après l'accident, dont trois "dans un état critique".



Le quotidien local, The Hartford Courant, citant des sources locales, a indiqué que l'accident avait fait au moins cinq morts, en plus des trois personnes gravement blessées.



On ignorait pour l'instant ce qui avait causé l'accident. L'aéroport a été fermé, et des images des télévisions locales montraient un immense nuage de fumée noire s'échappant de l'aéroport.