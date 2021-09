Etats-Unis: Un célèbre lutteur sénégalais inculpé pour agression sexuelle

Mamadou Ndoye plus connu sous le nom de Jaguar, âgé de 40 ans et habitant de Woonsocket, dans le Rhode Island, aux Etats-Unis, a été accusé de pédophilie au premier degré, d’agression sexuelle et de nombreux chefs d’accusation d’agression, dans l’intention de commettre un acte de pédophilie.



Le procureur général Peter F. Neronha s’est fendu d’un communiqué, le 30 juin 2021, relayé par Patch et repris, ce lundi 13 septembre 2021 par le site Taggat.sn. Dans ledit document, il est indiqué qu’un lutteur sénégalais aurait commis un délit de pédophilie et d'agression sexuelle.



Par ailleurs, il a été inculpé par le Grand Jury du comté de Providence pour les chefs d’accusation comprenant « un chef d’accusation de pédophilie au premier degré, trois chefs d’accusation d’agression sexuelle au premier degré, un chef d’accusation d’agression avec l’intention de commettre un acte de pédophilie au premier degré, et cinq chefs d’accusation d’agression avec l’intention de commettre une pédophilie au second degré », a énuméré le Procureur général Nerhona.



Ce dernier a aussi signalé que les procureurs ont affirmé que les actes présumés ont eu lieu à Woonsocket, à diverses dates, entre le 11 septembre 2014 et le 25 mai 2021. « L’enquête a été menée par la police de Woonsocket. Mamadou Ndoye a été mis en accusation le 28 juin dernier, devant la Cour supérieure du comté de Providence », a-t-il fait remarquer.



Pour rappel, le lutteur C. Faye âgé de 63 ans, a été aussi arrêté pour pédophilie sur une mineure de 9 ans.

