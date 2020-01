Accueil Envoyer Partager sur facebook Etats-Unis: Un professeur nigérian dépense des fonds de recherche sur des strip-teaseuses Rédigé par Mamadou Mangane le 20 Janvier 2020 à 09:34 Chikaodinaka Nwankpa, un ancien professeur de l’Université Drexel à Philadelphie, USA qui a dépensé des subventions fédérales sur des strip-teaseuses et fait d’autres “achats irréguliers” a été arrêté et devrait comparaître devant le tribunal.





Le professeur nigérian a été arrêté la semaine dernière et inculpé de deux chefs d’accusation de vol grave pour avoir prétendument volé 185 000 dollars de subventions de recherche, selon un communiqué du bureau du procureur du district de Philadelphie.



L’arrestation intervient trois mois après avoir été accusé d’avoir utilisé l’argent dans “des lieux de divertissement pour adultes et des bars sportifs, des repas et des achats sur iTunes”.



C’est un audit mené un peu par surprise qui aura permis aux autorités de découvrir les agissements de ce professeur. Entre 2010 et 2017, il aurait ainsi dépensé pas moins de 96 000 dollars dans des bars à strip-tease.



Pendant ce moment, Nwankpa, qui était le chef du Département de génie électrique et informatique, a été mis en congés administratifs après le début d’une enquête. Le professeur a par la suite démissionné et remboursé 53 328 $ à Drexel, ont annoncé les procureurs en octobre.

Il a maintenant été inculpé d’un chef de vol et tromperie, deux crimes, selon le communiqué.



“Après une enquête approfondie menée par l’unité des crimes économiques de notre bureau, M. Nwankpa aura sa journée devant les tribunaux et devra répondre de ses crimes. Je tiens à remercier l’université Drexel et le département de police de l’université Drexel pour leur travail tout au long de cette enquête », a déclaré le procureur Larry Krasner dans un communiqué.



“Monsieur Nwankpa a détourné de manière inappropriée et criminelle des dizaines de milliers de dollars qui ont été alloués à des fins de recherche pour son propre plaisir privé. Il a trahi l’Université de Drexel et les étudiants payant des frais de scolarité qu’il a été payé pour éduquer », a déclaré Krasner.

Le professeur a été arrêté mais a été libéré peu de temps après avoir payé sa caution de 25 000 $ et rendu son passeport. Une audience préliminaire pour son affaire est prévue le 29 janvier 2020.



