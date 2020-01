Etats-Unis: Une femme donne naissance à deux paires de jumeaux en un an en Floride

La jeune femme dit n'avoir jamais imaginé mettre au monde des jumeaux, jusqu'à la naissance de Mark et Malakhi en mars dernier.



En mai de la même année, deux mois plus tard, elle sera surprise d'apprendre qu'elle était enceinte de deux autres jumeaux.



Kaylen et Kaleb verront le jour le 27 décembre 2019.



" J'ai l'impression de les avoir gagné à la loterie ", raconte-t-elle. Les jumeaux ne sont pas rares dans la famille de la jeune femme.



Considérant qu'ils sont une bénédiction du ciel, elle rappelle que deux de ses grands-mères ont perdu des jumeaux à la naissance.



" J'ai l'impression que mes grands-mères m'ont donné leurs jumeaux qui sont décédés. C'est comme si elles me les ont juste envoyés ", dit-elle.



L'idée de les élever ne lui pose pas de problème puisque s'occuper de sa fille de trois ans, dit-elle, était comme s'occuper de deux bébés.



L'un des jumeaux, Kaleb, est rentré de l'hôpital lundi et Kaylen est attendu dans les jours à venir.



