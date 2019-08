Accueil Envoyer Partager sur facebook Etats-Unis : Une fusillade à Dayton dans l'Ohio fait plusieurs morts Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Août 2019 à 17:35 La tuerie a eu lieu quelques heures après la fusillade d'El Paso au Texas qui a fait au moins 20 morts dans un supermarché Walmart. Neuf personnes ont été tuées et 26 blessées au cours d'une fusillade à Dayton dans l'Ohio, au nord-ouest des États-Unis, a annoncé la police ce dimanche 4 août au matin, au lendemain de la fusillade d'El Paso au Texas qui a fait 20 morts.

"Le tireur est mort. Il y a neuf autres morts. Au moins 16 autres personnes ont été hospitalisées pour des blessures", ont déclaré les autorités sur Twitter avant de mettre à jour le bilan à 26 blessés.

La fusillade s'est produite un peu après 1h du matin dans le quartier animé d'Oregon, a déclaré à la presse un officier de la police locale, Matt Carper. "Le tireur est mort des blessures par balles reçues lors des tirs de riposte des policiers", a-t-il expliqué, précisant qu'aucun policier n'avait été blessé.

Le suspect a ouvert le feu dans la rue "avec un canon long et de nombreuses munitions", a-t-il ajouté. "Par chance, nous avions plusieurs policiers dans le quartier lorsque cet incident a débuté, aussi y a-t-il eu un très court épisode de violence, on a eu beaucoup de chance".

Quatrième fusillade de masse de la semaine

"C'est un incident très tragique et nous faisons tout notre possible pour essayer de déterminer les motivations" du tireur, a indiqué Matt Carper. "Evidemment, nous interrogeons de nombreux témoins ainsi que des policiers pour savoir si quelqu'un d'autre était impliqué".

La police travaille sur l'identification du tireur, et le FBI (police fédérale) est sur place pour porter toute l'assistance nécessaire, toujours selon lui. Le quartier d'Oregon est habituellement "une zone très sûre du centre-ville" de Dayton, a-t-il commenté. Cette fusillade de masse est la quatrième de la semaine aux États-Unis et la 251e de l'année 2019.

Samedi matin, un autre tireur a semé la mort dans un centre commercial d'El Paso au Texas, où il a tué 20 personnes venues faire leurs courses avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste.

