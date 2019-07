Accueil Envoyer Partager sur facebook Etats-Unis: Une fusillade fait 3 morts lors d’un festival en Californie Rédigé par La rédaction de leral.net le 29 Juillet 2019 à 16:13 Trois personnes ont été tuées et 15 blessées dans une fusillade lors d'un festival de gastronomie en Californie, a confirmé la police locale.

Le Gilroy Garlic Festival était sur le point de prendre fin dimanche soir, lorsque des coups de feu ont été tirés sur le site.



"Un homme blanc d'une trentaine d'années, tirait avec un fusil", a déclaré à NBC Julissa Contreras, un témoin oculaire.



Une vidéo affichée sur les médias sociaux, montrait des gens fuyant le festival.

Le président américain Donald Trump a également tweeté à propos de la fusillade, exhortant les populations à " être prudentes ".



Dion Bracco, conseiller municipal de Gilroy City, a fait part à plusieurs médias américains, du décès de trois personnes.



Au moins 11 personnes, dont certaines dans un état critique, sont sous soins intensifs, a indiqué une porte-parole du département de santé public de Santa Clara Valley.



"C'était juste un tir rapide", a dit Mme Contreras à NBC Bay Area. "Je pouvais le voir tirer dans toutes les directions. Il ne visait personne en particulier".



Une fusillade fait 3 morts lors d’un festival en Californie



Un homme armé a été abattu par la police, mais il n'est pas certain qu'il y ait un deuxième suspect en fuite.



Le Gilroy Garlic Festival a lieu chaque année au nord de Californie, depuis 1979. Le parc de Christmas Hill, où l'événement avait lieu, interdit les armes de toute sorte, selon le site Web du festival.











