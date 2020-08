Etats-Unis : des policiers tirent sept coups de feu sur un homme noir désarmé

Nuit d'émeutes à Kenosha (Wisconsin). Des centaines d'habitants sont venues en découdre dans la nuit de dimanche à lundi avec la police locale après la diffusion d'une bavure filmée par des témoins. Une affaire qui rappelle le cas George Floyd, emblématique des tensions entre les forces de l'ordre et la population noire.



Comme le montre une vidéo devenue virale, un Afro-Américain du nom de Jacob Blake a été gravement blessé en pleine rue par des policiers. Ces derniers lui ont tiré dans le dos à au moins sept reprises dans des circonstances encore troubles. L'homme était toujours hospitalisé dans un état grave ce lundi matin.



Il était environ 17 heures quand une patrouille de Kenosha a été alertée d'un « incident domestique » sur la voie publique, dans un quartier résidentiel.



Une enquête ouverte



Les images filmées depuis l'autre côté de la rue par un riverain montrent clairement trois officiers crier et pointer leurs armes sur Jacob Blake alors qu'il marchait à l'avant d'un véhicule garé dans la rue. Alors que l'homme ouvre la porte côté conducteur et se penche à l'intérieur, un officier le saisit par la chemise par derrière et tire dans le véhicule. On entend au moins une demi-douzaine de coups de feu et on voit au moins deux officiers avec leurs armes pointées sur lui. La vidéo, qui dure environ 20 secondes, se termine peu après les coups de feu.