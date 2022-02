États-Unis : l'ignoble récit de la mort d'une fillette de 5 ans, torturée par ses parents Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| Un couple a été arrêté après le décès de la petite Mecedes Losoya 5 ans le jeudi 10 février à San Antonio dans le Texas. Le couple, et particulièrement l’homme de 25 ans José Angel Ruiz, est suspecté d’avoir torturé la petite fille qui est morte des suites de ses blessures.



Les sévices auraient commencé trois semaines avant le drame. Selon le NewYorkPost, Katrina Mendoza, une mère américaine de 22 ans, aurait rapporté à la police qu’elle aurait demandé à son petit ami de l’aider à discipliner sa petite fille et aurait alors emménagé au domicile de José Angel Ruiz. Le 7 février, la petite fille a été emmenée, inanimée, à l'hôpital. Elle ne s'est jamais réveillée.



Une autopsie a été pratiquée sur la victime et les responsables ont indiqué à la police qu'il était clair que l'enfant avait subi des sévices. "Les jambes de la victime étaient couvertes d'ecchymoses, dont certaines semblaient avoir des motifs, ce qui est généralement le cas lorsque des ceintures ou d'autres objets sont utilisés pour infliger des blessures" selon le rapport de la médecine légale.



Torture



Selon la police, la jeune maman aurait décrit des scènes de torture particulièrement atroces. Ruiz aurait ramassé des excréments de chien et les aurait mis dans la bouche de la victime, en lui criant dessus. Elle a également décrit à la police un moment où Ruiz a trempé une chaussette dans de l'urine et l'a introduite de force dans la bouche de la victime lui faisant perdre deux dents. Le jeune homme nie ces allégations et aurait “donné des claques sur les fesses” de la victime. Il a affirmé que c’était la mère qui avait abusé de sa propre fille.



Selon la police, la grande soeur de la victime, 6 ans, aurait plutôt confirmé la version des faits de sa maman. Elle a été placée dans une famille d’accueil en attendant l’issue des investigations et du procès.





Accueil Envoyer à un ami Partager