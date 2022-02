Etats-Unis : la tragédie du jeune Drayke, qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l’école

Le jeune Drayke avait juré à ses parents qu’il allait bien. Mais début février, ce jeune garçon de 12 ans s’est suicidé dans l’Utah, aux Etats-Unis. Les médias américains ont rapporté que Drayke était harcelé à l’école depuis l’an passé. L’établissement avait un temps suspendu l’élève qui le brimait, rapporte le site Internet du magazine «People ». Mais le harcèlement aurait malgré tout continué, ont indiqué les parents de la victime. Ces derniers n’ont cessé de surveiller son état mental, lui demandant s’il avait notamment des pensées suicidaires. «Mais il disait non, et il avait même l’air d’être dégoûté par le fait que je lui pose la question», a déclaré sa mère à KUTV.



En début de mois, Drayke est rentré chez lui avec un œil au beurre noir, puis, le 9 février, il a demandé à ses parents de sauter l’entraînement de basket. Lorsque sa famille est rentrée le soir, elle a trouvé le jeune garçon inanimé. Il a été prononcé mort le lendemain. Depuis, ses parents ont choisi de médiatiser ce drame, afin d’alerter sur le harcèlement scolaire. «Pour ce garçon, attaquer mon fils afin d’augmenter sa propre confiance en lui, cela signifie qu’il n’allait pas bien non plus. En un sens, le harceleur était aussi une victime, et nous devons trouver une solution pour apprendre à nos enfants que le monde est cassé, mais qu’ils sont de la génération qui va le réparer», a déclaré le père de Drayke. La mère du jeune garçon a décrit son fils comme quelqu’un qui adorait s’amuser. «Il aimait faire rire les gens. Il aimait faire ce qu’il pouvait pour s’assurer que quelqu’un avait un ami», a-t-elle confié.







