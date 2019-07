Etats-Unis: le Sénégalais Yaya Mamadou Sy introuvable depuis le 5 juillet Un Sénégalais répondant au nom de Yaya Mamadou Gamo Sy, a disparu depuis le 5 juillet dernier, aux Etats-Unis, selon l’As qui cite emedias.

Alertée, la police suspecte une jeune Américaine et son ami Halen Braden, qui auraient voulu lui voler son argent.



D’ailleurs, selon la même source, une descente a été effectuée au domicile de Braden, le 9 juillet dernier, et a permis de découvrir des coussins d’un canapé, tachetés de sang.



D’autres tâches de sang ont également été découvertes dans le salon, de même qu’un chiffon de nettoyage et une bouteille d’eau de javel. Ce qui fait craindre le pire, même si le corps de Yaya Mamadou Sy, parti aux Etats-Unis à l’âge de 13 ans, reste introuvable.

