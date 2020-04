États-Unis: le nombre de Sénégalais décédés du Covid-19, passe à 22 Ils sont désormais 22, les Sénégalais décédés du coronavirus aux États-Unis. 5 nouveaux décès ont été comptabilisés, lundi 20 avril, s’ajoutant aux 17 déjà officiellement recensés, selon "Libération", citant des sources diplomatiques. Les familles des 17 premières victimes ont commencé à recevoir un appui de l'ambassade du Sénégal à Washington, selon la même source.

La représentation diplomatique " a pris en charge les frais funéraires d'un compatriote décédé de la Covid-19 et dont la famille n'est pas identifiée ", selon une note officielle.



Chaque famille endeuillée doit recevoir 2000 dollars, alors que les personnes en transit et les malades, recevront 500 dollars.

