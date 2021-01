États-Unis: qui est Lloyd Austin, le prochain ministre de la Défense?

C’est l’un des noms qui a le plus circulé après la victoire de Joe Biden en novembre dernier pour intégrer la future administration. Le 46e président des États-Unis a annoncé son choix le 7 décembre, preuve de la confiance qu’il a dans cet ancien général aujourd’hui âgé de 67 ans.





Car Lloyd Austin a déjà travaillé avec Joe Biden, lorsque ce dernier était vice-président et que l’ancien général occupait le poste de commandant général des forces américaines en Irak jusqu'à fin 2011.



Nommé en 2013 à la tête du commandement central de l'armée américaine, il devient le premier homme de couleur à diriger le fameux Centcom. Un poste que Jim Matthis, l’ancien ministre de la Défense de Trump de 2017 à 2019, avait également occupé avant lui.



Lloyd Austin, formé à la prestigieuse académie de West Point, a quitté l’armée en 2016, après 40 ans passés à son service. Débute alors une vie dans le privé. Il intègre notamment le conseil d'administration d’une entreprise militaire, ce que vont lui reprocher ses détracteurs après l’annonce de sa désignation pour diriger le Pentagone.



Si le Sénat confirme le choix de Joe Biden, Lloyd Austin deviendra à cette occasion le premier Afro-Américain à diriger la plus puissante armée du monde.

