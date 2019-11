Etats-unis: Fusillade meurtrière dans un lycée près de Los Angeles

Un lycée en banlieue nord de Los Angeles, aux États-Unis, a été le théâtre d’une fusillade, jeudi 14 novembre. Le tireur présumé, qui a été interpellé, a fait au moins un mort et sept blessés.

L'auteur serait de sexe masculin, de "type asiatique" et vêtu de sombre. Le shérif du comté de Los Angeles a appelé les habitants de la zone à rester chez eux et à verrouiller leur porte.

Évacuation en file indienne

Un important dispositif policier a été déployé autour du lycée, selon des images diffusées par les télévisions locales. Les élèves du lycée Saugus ont été évacués en file indienne, parfois les mains en l'air.

Plusieurs établissements aux alentours ont été placés par mesure de sécurité en état de confinement.

Le bilan provisoire des personnes touchées étaient variables selon les médias, allant de trois à sept personnes.

Les États-Unis ont été le théâtre ces dernières années de plusieurs tueries en milieu scolaire qui ont choqué l'opinion publique sans véritablement remettre en cause la libre prolifération des armes à feu dans le pays.

France 24