Ethical Hacker : Youssef Destefani, une fierté sénégalaise à l’international Dresser le profil d’un hacker est généralement une tâche complexe. Néanmoins, les hackers éthiques (Ethical Hackers) cherchent à pénétrer dans vos systèmes, avec votre autorisation. Leur but est de sensibiliser votre entreprise aux faiblesses de sa sécurité informatique. Parmi ces talents, le Sénégal peut se targuer de la présence de Youssef Destefani. Expert en sécurité des réseaux, il est reconnu comme l’un des meilleurs hackers au Sénégal et en Afrique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Youssef Destefani a plus de dix ans d’expérience dans la sécurité de l’information. Son parcours en tant qu’instructeur et consultant en sécurité, lui a permis de développer une expertise solide. Cette expérience variée couvre des domaines allant de l’architecture réseau aux analyses de vulnérabilité, en passant par les tests d’intrusion, la gestion d’incidents et la formation, parmi d’autres.



En plus de son rôle de consultant, Youssef est également PDG de Group Systemik, une équipe de consultants en sécurité informatique offrant des services complets, pour aider les entreprises à minimiser les risques et à contrer les menaces. Il occupe aussi le poste de CISO chez Gebeya, une plateforme spécialisée dans la mise en relation des entreprises avec les meilleurs professionnels indépendants d’Afrique.



Reconnu pour son leadership, il est un acteur clé de cette nouvelle génération d’experts africains, participant régulièrement à des conférences et concours internationaux, comme le Black Hat Asia à Singapour en 2018. Youssef possède plusieurs certifications en sécurité, telles que CEH, ECSA, CCNP, MCSE, et d’autres liées à différentes solutions de sécurité. En tant que bug hunter, il figure sur les Wall of Fame de plusieurs compagnies. Passionné, il intervient fréquemment lors d’événements de sécurité en tant que conférencier.



Son engagement ne se limite pas à son travail ; il s’implique également dans le renforcement des mesures de sécurité de l’écosystème numérique en Afrique. Avec des reconnaissances telles que les Wall of Fame de Facebook, Google et Twitter, il contribue activement en tant qu’instructeur, conférencier, et consultant. Son expertise s’étend au-delà du Sénégal, avec des interventions en Libéria, Éthiopie, Côte d’Ivoire, Suisse, France, et ailleurs.



Face à l’augmentation des cybermenaces en Afrique, Youssef promeut activement la culture de la sécurité au sein des entreprises et des organisations gouvernementales.













