Éthiopie: Abiy Ahmed, un prix Nobel de la paix controversé

Le Premier ministre reçoit le prix Nobel à l'aube d'une année décisive. Les élections générales, prévues pour mai - si elles ne sont pas reportées - auront lieu dans un contexte d'incertitude économique et de hausse des violences communautaires.



Mais aussi dans un contexte compliqué après un rapprochement avec l’ennemi historique, l’Erythrée. Un rapprochement mis entre parenthèse dans l’immédiat. Alors pourquoi ce Nobel au Premier ministre éthiopien ? C’est la question que nombre d’observateurs posent ouvertement.



Car bien que l’Éthiopie soit au bord de l’effondrement communautaire et qu’Abiy Ahmed soit accusé d’ouvrir la boîte de Pandore qui détruira tôt ou tard le fédéralisme, pilier de la construction politique du pays – selon les analystes de la Corne de l’Afrique – c’est bien le Premier ministre qui doit recevoir le prix Nobel ce mardi.



« Pour ce qui a été tant sur le plan intérieur, qu’extérieur, souligne l'un de ces experts. Car la main tendue à l’Érythrée ne deviendra réalité qu’avec une stabilité politique interne définitive. Et nous en sommes loin. »

