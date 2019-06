Accueil Envoyer Partager sur facebook Éthiopie : le "fomentateur du coup d'État en fuite" Rédigé par La rédaction de leral.net le 24 Juin 2019 à 14:29 Le chef présumé du coup d'Etat raté de samedi dans la région éthiopienne d'Amhara, est en fuite, a déclaré un haut responsable de la sécurité à la BBC.

Quatre hauts responsables, dont le chef de l'armée, ont été tués alors qu'ils contrecarraient la tentative de coup d'État, ont déclaré des responsables. Les drapeaux sont en berne après que le gouvernement fédéral a déclaré un jour de deuil pour honorer les morts.



Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les Éthiopiens à s'unir contre les forces "maléfiques" qui cherchent à diviser le pays. Un important contingent de forces pro-gouvernementales a été déployé dans la capitale d'Amhara, Bahir Dar, et dans la capitale fédérale, Addis-Abeba. Le département d'État américain a averti son personnel à Addis-Abeba de ne pas sortir. Qui est le chef présumé ?



Le bureau de M. Abiy a accusé le chef de la sécurité régionale d'Amhara, le général de brigade Asaminew Tsige, d'être derrière la tentative de coup d'Etat.On ne sait pas où il se trouve et il est en fuite, a déclaré Gedebe Hailu, chef adjoint de la sécurité régionale d'Amhara, à la BBC.



Le Général de brigade Asaminew faisait partie d'un groupe d'officiers militaires de haut rang libérés de prison au début de l'année dernière, lorsque le gouvernement précédent a décidé de libérer des prisonniers politiques sous la pression de l'opinion publique. Il était en détention depuis neuf ans pour avoir prétendument, planifié un coup d'État. Selon l'agence de presse Reuters, les hauts responsables d'Amhara avaient convoqué une réunion samedi pour discuter des tentatives du général de recruter des milices ethniques.













