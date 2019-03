Ethiopie: un avion d'Ethiopian Airlines s'écrase peu après son décollage d'Addis-Abeba avec 157 personnes à bord

Rédigé par La rédaction de leral.net le 10 Mars 2019 à 10:48

Un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé ce dimanche 10 mars au matin juste après son décollage de l'aéroport international d'Addis-Abeba. Le vol ET302 reliait la capitale éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact six minutes après le départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une cinquantaine de kilomètres au sud d'Addis-Abeba, dans les environs de Bishoftu. L'avion comptait 149 passagers et 8 membres d'équipage. C'est le bureau du Premier ministre éthiopien qui a d'abord annoncé l'information sur son compte Twitter en présentant ses condoléances aux familles des personnes présentes à bord de l'appareil.

RFI