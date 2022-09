Étudiant sénégalais arrêté à l’aéroport de Tunis : Serigne Mor Mbodj finalement libéré hier soir Détenu en secret pendant des jours, Serigne Mor Mbodj a été libéré hier soir, sans aucune condition de la justice tunisienne, selon le communiqué de l'Union des étudiants stagiaires sénégalais en Tunisie. Ce, après avoir été accusé d'avoir agressé un policier. Une version dont ils disent douter, puisque « connaissant la personnalité » du mis en cause. Serigne Mor Mbodj a été finalement libéré hier soir.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Septembre 2022 à 11:22 | | 2 commentaire(s)|

L’étudiant Serigne Mor a passé la nuit d'hier chez lui, une occasion pour l'Union des étudiants stagiaires sénégalais en Tunisie de formuler des remerciements à l'égard de l'ambassadeur qui n'a ménagé aucun effort pour la liberté de leur camarade ainsi que toute autre personne qui leur serait venue en aide sans distinction...



Ils ont, pour finir, attiré l'attention des autorités tunisiennes sur le traitement de la communauté subsaharienne dans ce pays. « Nous déplorons et contestons ces agissements faits à nos égards. Et nous demandons que nos droits soient respectés quelle que soit la situation... », ont-ils déclaré dans le communiqué.





Pour terminer, ils réitèrent leurs sincères remerciements et demandent plus de prière à l'endroit de Serigne Mor et ainsi que tous les autres étudiants pour que ce genre de situation ne répète plus...

Dakaractu



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook