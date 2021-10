Etudiants et élèves, décédés à Kandiadiou: Macky Sall présente ses condoléances aux familles attristées

Le Chef de l’Etata présenté, au nom de la Nation, ses condoléances les plus attristées aux familles des six (06) jeunes étudiants et élèves, décédés, vendredi dernier, à Kandiadiou (dans le Département de Bignona), suite à l’accident de leur charrette qui a sauté sur une mine anti personnelle.



Le Président de la République souhaite un prompt rétablissement aux blessés et demande, au Gouvernement, d’intensifier les actions notables engagées pour accélérer le déminage des zones concernées de la région de Ziguinchor.



