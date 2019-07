Eumeu Ko : L’arbitre Malick Ngom s’explique sur son gesteBy Amadou on juillet 29, 2019 Enregistrer Le geste de l’arbitre Malick Ngom, qui est venu en premier porter secours à l’ancien Roi des arènes Eumeu Sène, mis Ko par Modou Lô, a été salué par beaucoup de Sénégalais.



Ce geste a certainement aidé Eumeu Sène à ne pas avaler sa langue et son protège-dents.



« Dans l’arbitrage, que ça soit la lutte africaine, la lutte olympique ou dans toutes les formes de lutte, on nous demande de toujours veiller à l’intégrité physique du lutteur. Pour le combat d’hier, on n’a même pas pu faire la consultation, parce que la priorité était de sauver le lutteur qui était pratiquement évanoui. Je l’ai retourné et j’ai fait les premiers soins, pour éviter qu’il avale sa langue ou son protège-dentaire, en attendant que les sapeurs-pompiers viennent », a expliqué l’arbitre sur iRadio.



Une expérience que l’arbitre Malick Ngom dit avoir acquise « au Niger, dans le cadre d’un séminaire sur les actes de secourisme en cas de noyade et d’accident de ce genre. C’est, en quelque sorte, ce qu’on a appris ailleurs qu’on a mis à profit pour sauver le lutteur dans une situation très critique ».



Ainsi, l’arbitre estime qu’il est temps que l’aspect secours soit intégré dans la formation de tous les arbitres.



Le chef de file de l’écurie Rock Energie n’a fait qu’une bouchée de son adversaire. Modou Lô a porté un Ko royal à Eumeu Sène en seulement quelques minutes de combat. Avec cette victoire royale, Mod Lô monte sur le trône de la lutte sénégalaise avec frappe et devient le septième roi de l’arène.







«2-0». Modou Lo a tenu promesse. Le Roc des Parcelles Assainies, humilié le 13 janvier dernier par Balla Gaye 2, a rebondi et de la plus belle des manières. Il a non seulement confirmé sa suprématie sur Eumeu Séne, qu’il a encore terrassé, hier, au stade Léopold Sédar Senghor, pour remporter le drapeau du chanteur Youssou Ndour, mais il monte sur le trône royal de la lutte sénégalaise avec frappe, en s’adjugeant le titre de roi des arènes. Il a sorti l’artillerie lourde pour mettre Ko son adversaire, ce que personne n’aurait imaginé. Un duel qui pourtant était indécis, avant le coup de sifflet final. Modou Lo s’est pointé en premier vers les coups de 16 heures. Il effectue un tour du stade, forme un cercle avec ses accompagnants dans l’enceinte avant d’installer son «cumikay» près de la tribune officielle. 17h54, Eumeu Sène, convoqué pourtant à 16h45, fait son entrée. Accueilli par les applaudissements nourris de ses fans, Tay Shinger, le visage fermé, lève les deux mains comme pour dire que le duel est déjà plié. 19h29mn, le lutteur pikinois est le premier à rejoindre l’enceinte. Il sera suivi par son adversaire, six minutes plus tard. 20h04, l’arbitre siffle le coup d’envoi.



Eumeu Sène, l’œil gauche enflé, évacué à l’hôpital



Dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor, le Roc des Parcelles Assainies a exposé une palette où il excelle à merveille, pour s’imposer dans ce combat dont le début fut difficile pour lui. Parce que le lutteur originaire de Pikine a riposté à chacune de ses tentatives de frappe. Modou Lô, sachant que son salut ne passerait que par la bagarre, insiste. Eumeu Sène amorce une attaque. Il tente un coup, mais le Roc des Parcelles Assainies s’extirpe du piège et rétorque avec des uppercuts, qui envoient l’ancien lutteur de «Bul Faale» au sol. Comme en 2014, Modou Lo terrasse Eumeu Sène et monte au sommet de la lutte avec frappe. Il devient le septième Roi des arènes de lutte avec frappe. Quant à Eumeu Sène, l’œil gauche enflé, il a été évacué à l’hôpital le plus proche pour des examens. Il est sorti de l’enceinte en larmes. Quant au nouveau roi des arènes, il a été porté en triomphe par ses pairs en direction des Parcelles Assainies ou la fête a continué durant toute la soirée.



