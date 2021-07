Euro 2020: L'Angleterre écarte le Danemark et file en finale ! Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

L’Angleterre jouera la finale de l’Euro dans son antre de Wembley ! Les Three Lions ont gagné le droit d’affronter l’Italie dans l’ultime rencontre de ce tournoi en s’imposant contre le Danemark (2-1 ap) ce mercredi. Les Danois ont été héroïques, mais ils ont craqué sur un penalty durant la prolongation. Harry Kane a marqué […] L’Angleterre jouera la finale de l’Euro dans son antre de Wembley ! Les Three Lions ont gagné le droit d’affronter l’Italie dans l’ultime rencontre de ce tournoi en s’imposant contre le Danemark (2-1 ap) ce mercredi. Les Danois ont été héroïques, mais ils ont craqué sur un penalty durant la prolongation. Harry Kane a marqué le but victorieux lors des prolongations.



Source : Source : https://www.lasnews.info/euro-2020-angleterre-ecar...

Accueil Envoyer à un ami Partager