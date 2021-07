Euro 2020 : le Danemark bat la République Tchèque et se qualifie en demi-finale Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le Danemark a battu la République tchèque par 2 but à 1, samedi à Bakou, et s'est qualifie pour la demi-finale du Championnat d'Europe de football.Source : https://fr.sputniknews.com/tournament-euro-2020-ne...

