Euro-2021 : Des joueurs anglais visés par des insultes racistes

La police anglaise a ouvert une enquête après la publication de propos racistes sur les réseaux sociaux visant les trois joueurs anglais auteurs des tirs au but manqués lors de la finale de l’Euro-2021. Des insultes condamnées par la Fédération anglaise de football et le Premier ministre, Boris Johnson. La Fédération anglaise de football s’est […] La police anglaise a ouvert une enquête après la publication de propos racistes sur les réseaux sociaux visant les trois joueurs anglais auteurs des tirs au but manqués lors de la finale de l’Euro-2021. Des insultes condamnées par la Fédération anglaise de football et le Premier ministre, Boris Johnson.

La Fédération anglaise de football s’est dite “consternée” et “dégoûtée” par les propos racistes publiés sur les réseaux sociaux à l’encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Les trois joueurs visés par ces insultes sont ceux qui ont manqué leurs tirs au but lors de la finale de l’Euro-2021 perdue face à l’Italie, dimanche 11 juillet à Wembley.

Des insultes racistes dénoncées également par le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un tweet. “Cette équipe d’Angleterre mérite d’être traitée en héros, et non (victimes) d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes”, a ainsi déclaré le dirigeant conservateur.



