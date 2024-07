Euro 2024 : L’Angleterre sort la Suisse aux penaltys et rejoint le dernier carré ! Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2024 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Finaliste de la dernière édition, l’Angleterre est à nouveau en demi-finale de l’Euro 2024. Dans les quarts de finale de l'Euro 2024 disputés ce samedi, l'Angleterre a rejoint le dernier carré en éliminant la Suisse aux tirs au but (5-3) après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Cette rencontre mettait aux prises deux sélections ambitieuses pour décrocher l'un des deux derniers billets pour les demi-finales, après les qualifications de l'Espagne et de la France la veille au détriment de l'Allemagne et du Portugal, éliminés de la compétition. Les Anglais ont finalement arraché leur qualification dans une fin de match haletante. Alors que le score était de 1-1 au terme des 90 minutes, avec des buts d'Embolo pour la Suisse et de Saka pour l'Angleterre. Il a donc fallu avoir recours à la séance de tirs au but, remportée 5-3 par les hommes de Gareth Southgate. Fort de cette victoire, l'Angleterre affrontera en demi-finale le vainqueur du quart de finale entre la Turquie et les Pays-Bas, une confrontation qui s'annonce également palpitante.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Euro-2024-L-Angleterre-s...

