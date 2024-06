Euro 2024 : L'Espagne étrille la Géorgie et tombe sur l’Allemagne en quart de finale Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 00:57 | | 0 commentaire(s)|

L'Espagne a fait preuve de caractère pour s'imposer face à la Géorgie en 8e de finale de l'Euro 2024. Malgré l'ouverture du score inattendue des Géorgiens, la Roja a su renverser la situation pour finalement l'emporter largement sur le score de (4-1.) Emmenée par la jeune pépite Lamine Yamal, la sélection espagnole a fait preuve d'une grande maîtrise tout au long de la rencontre. Après avoir rapidement égalisé, les hommes de Luis Enrique ont accéléré dans le second acte pour creuser l'écart et assurer leur qualification pour les quarts de finale. La Roja affrontera désormais l'Allemagne, ce vendredi 5 juillet à 19h GMT, dans un choc au sommet qui s'annonce passionnant. L'Espagne retrouve l’Allemagne après leur dernière confrontation en phase de poules du mondial 2022 (1-1.)

Source : https://www.dakaractu.com/Euro-2024-L-Espagne-etri...

