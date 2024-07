Euro-2024: La France élimine le Portugal aux tirs au but et rejoint l'Espagne en demi-finale Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2024 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

La France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en éliminant le Portugal 5 tirs au but à 3 (0-0 a.p.) lors du deuxième quart de finale, vendredi soir à Hambourg.



En demi-finale mardi prochain à Munich, les Bleus seront opposés à l'Espagne qui a éliminé l'Allemagne un peu plus tôt, 2-1 après prolongation.

